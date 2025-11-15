ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 紅白の出場者発表も嵐の名前ナシ「やったー！」とファンが好意的なワ… 第76回NHK紅白歌合戦 嵐 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 紅白の出場者発表も嵐の名前ナシ「やったー！」とファンが好意的なワケ 2025年11月15日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 14日、「第76回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が発表された 出場者リストに嵐の名前はなく、ファンから「やったー」との声も 「紅白ではなく、別の形で見たい」という思惑があるのでは、と筆者 記事を読む 関連の最新ニュース 第76回NHK紅白歌合戦 記事時間 紅白の出場者発表も嵐の名前ナシ「やったー！」とファンが好意的なワケ 記事時間 11/14 15:25 星野源が10年連続出場の紅白に不参加 昨年のトラブルで見せた異質な表情 記事時間 11/14 15:01 「紅白歌合戦」NHKが嵐の出場可能性に言及「継続的に交渉を続けたい」 おすすめ記事 【速報】中国が日本への渡航を控えるよう注意喚起「日本の指導者の挑発的発言が滞在する中国人に重大なリスク」 2025年11月15日 2時44分 「電子レンジ、サランラップ、缶詰…に共通するものは？」国民・榛葉幹事長が突然のクイズ…高市総理が“即答した答え” 2025年11月14日 6時0分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 サイバーエージェント・藤田晋社長、退任を発表 今後は会長に ブログで社長交代に至った経緯や今後の見通し明かす 2025年11月14日 20時56分 ストーカー被害の日本代表ＭＦ中村敬斗 容疑者逮捕に心境「限度を超えていた。捕まって良かった」 2025年11月14日 23時16分