「国際親善試合、日本代表２−０ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）日本代表はガーナ代表に２−０で快勝した。前半にＭＦ南野拓実（３０）＝モナコ＝が先制点を決め、後半にＭＦ堂安律（２７）＝アイントラハト・フランクフルト＝が加点した。世界ランキングは日本が１９位でガーナは７３位。２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会に出場する両チームの対戦成績は、日本の通算６勝３敗となった。１８日には年内最後の強化試合と