実業家の前澤友作さんが2025年11月13日、Xで「クレジットカード」をめぐる持論を公開した。「『信用と実績』を数字で証明しているカード」発端となったのは、実業家の坂井秀人さんによる「AMEXのセンチュリオンカード（通称ブラックカード）」についての投稿だった。坂井さんは「僕たちは人のステータスを見るとき、いろんな角度から判断します」とし、クレジットカードの種類やランクについてつづった。「センチュリオンカードはA