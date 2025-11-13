ボストン・セルティックス vs メンフィス・グリズリーズ日付：2025年11月13日（木）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 131 - 95 メンフィス・グリズリーズ NBAのボストン・セルティックス対メンフィス・グリズリーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし34-26で終了する。第2クォ&#12