ソニー・インタラクティブエンタテインメントは１２日、家庭用ゲーム機「プレイステーション（ＰＳ）５」の日本語専用モデルを２１日に発売すると発表した。価格は税込み５万５０００円で、多言語に対応する現行モデル（７万２９８０円〜）に比べて約１万８０００円安い。ＰＳ５は１２日に発売から５周年を迎え、国内では４５００本以上のゲームタイトルが販売されている。日本語専用モデルは、本体言語を日本語に、国・地域を