漫画家の榎本由美さんが死去 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など
2025年11月12日 19時13分

漫画家の榎本由美さんが4日に60歳で死去したことが発表された
代表作は「児童養護施設の子どもたち」「愛のこどもたち」など
公式Instagramで親族が写真を添え、葬儀を執り行ったことを報告した

◆漫画家の榎本由美さんが60歳で死去

この投稿をInstagramで見る

Yumi Enomoto(@yumi_enomoto)がシェアした投稿