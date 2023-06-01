Google ストアクレジットが3万円分ほど残っていたこともあり、せっかくなので先日発売されたGoogle Pixel 10aを購入しました。通常価格7万9900円から差し引きで5万円弱、そこそこおトクに買えたのではないかと思います。 Google Pixel 10a（左）とメイン機のPixel 10 Pro（右） 今の筆者のメイン機であるGoogle Pixel 10 Proと比べれば、実売価格がおよそ10万円差。そのぶん性能・機能は抑え気味になっているわけですが