ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 高市早苗首相が電気とガス料金に言及「これまでよりも引き下げる」 予算委員会 高市早苗 時事ニュース 読売新聞オンライン 高市早苗首相が電気とガス料金に言及「これまでよりも引き下げる」 2025年11月12日 11時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相が12日の参院予算委で、物価高対策を巡る方針を明らかにした 冬季を対象に補助を検討している電気・ガス料金に関して言及 「深掘りをして、これまでよりも引き下げる」と表明した 記事を読む おすすめ記事 高市首相「力強い経済成長目指す」 経済安保会議で法改正へ検討指示 2025年11月7日 11時49分 高市首相「サナエノミクス」の本質を経済政策ブレーンが明かす 「それがなかったら日本は衰退するだけ」 2025年11月6日 17時30分 病院・介護施設の賃上げや経営改善、補正予算で支援…報酬改定前に首相「スピード感をもって」 2025年11月6日 5時0分 医療介護の経営改善に補助金 食費などの高騰対応、支援策判明 2025年11月6日 19時46分 ハンター確保へ財政支援を 自民、クマ対策で緊急提言 2025年11月11日 17時24分