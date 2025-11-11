·Ù»ëÄ£¤Ï11·î6Æü¡¢12ºÐ¤Î½÷»ù¤ËÀ­Åª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥óÅ¹·Ð±Ä¼Ô¤ÎºÙÌîÀµÇ·ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ºÙÌîÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ïº£Ç¯6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ½÷»ù¤òÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤«¤»¡¢Ìó60¿Í¤ÎµÒ¤òÁê¼ê¤ËÀÜÂÔ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼èºà¤·¤¿Âç¼ê»æ¤Î¼Ò²ñÉôµ­¼Ô¤¬»ö·ï¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ö½÷»ù¤Ï¥¿¥¤ËÌÉô½Ð¿È¤Ç¡¢6·î²¼½Ü¤ËÊì¿Æ¤ÈÃ»´ü¥Ó¥¶¤ÇÍèÆü¡£Êì¿Æ¤Ë¤³¤ÎÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î