£±£±·î£±£±Æü¤ËÁ´ÌÌÊÄº¿¤·¤¿±ß»³¸ø±àÉÕ¶á¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£±ß»³¸ø±à¤ÎÂçÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿Æþ¤ê¸ý¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÂçÄÌ¤êÂ¦¤ò´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±ß»³¸ø±à¤ËÄÌ¤¸¤ëÆ»¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥íー¥×¤¬Ä¥¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¥íー¥×¤òÄ¥¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤­¤ç¤¦¤«¤é¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¤Î¤ÇÃÎ¤é¤º¤ËÍè¤¿¶á½ê¤ÎÊý¤¬¡¢Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«