Îä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊ¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÌÚ¡¹¤Î¿§¤Å¤­¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌÉÜ»Ô¤Î»Ö¹â¸Ð¤Ç¤â¿åÊÕ¤ò°Ï¤àÈþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤¬Ë¬¤ì¤¿¿Í¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»Ö¹â¸Ð¤Ç¹ÈÍÕ¸«º¢¤Ë¿åÊÕ¤òºÌ¤ë¥â¥ß¥¸¤ä¥±¥ä¥­¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¯ÂçÊ¬ ¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¼ãÎÓ¡Ë¡Ö¸áÁ°10»þ¡¢»Ö¹â¸Ð¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥â¥ß¥¸¤¬½çÄ´¤Ë¿§¤Å¤­¡¢¹ÈÍÕ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡× É¸¹â600¥áー¥È¥ë¤Ë¤¢¤ëÊÌÉÜ»Ô¤Î»Ö¹â¸Ð¡£