ニューストップ > 国内ニュース > 宮城県で10代男女5人乗った車がタンクローリーと衝突 16歳と19歳が意… 宮城県 交通事故 国内の事件・事故 時事ニュース FNNプライムオンライン 宮城県で10代男女5人乗った車がタンクローリーと衝突 16歳と19歳が意識不明 2025年11月11日 17時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日、宮城県で10代の男女5人が乗った車がタンクローリーと衝突した 5人は病院に運ばれ、このうち16歳の女性と19歳の男性が意識不明の重体 事故を巡り、付近の住民は「中に2人取り残されている」と聞こえたと話した 記事を読む おすすめ記事 ＪＲ東日本「Ｓｕｉｃａ」のペンギン、来年度末で「卒業」…新キャラクターにバトンタッチへ 2025年11月11日 14時5分 Perfumeあ〜ちゃん、一般男性との結婚発表 お相手はファン「心から応援してくれている」【コメント全文】 2025年11月11日 12時4分 『ポケパーク カントー』来年2月5日開業で注意事項 ポケモン初の屋外常設施設で110段の階段を上れない人など入場できず 2025年11月11日 14時0分 この3人の中に小学生が 年齢発表で騒然「マジ!?」 2025年11月11日 11時0分 ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ 2025年11月10日 21時10分