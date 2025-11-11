プロ野球のピッチクロックを巡り、インターネット上で導入「賛成派」と「反対派」両派からそれぞれ声が上がっている。先発・平良は「せかされている感じがめちゃくちゃありました」 野球日本代表「侍ジャパン」は2025年11月10日、サンマリン宮崎で広島と練習試合を行い、14―11で勝利した。 試合では、26年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据えて、WBCで導入される投球間の時間制限「ピッチクロック」