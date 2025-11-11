【U18日清食品トップリーグ2025女子】慶誠高等学校 56ー71 京都精華学園高等学校（11月8日／早水公園体育文化センター）【映像】何回見てもわからない！女子高生の神レイアップ京都精華学園高等学校（京都府）の2年生SG・満生小珀が、難しい体勢からトリッキーな“ほぼノールック”のレイアップシュートを沈めてアリーナを熱狂させた。11月8日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの高校世代最高峰リーグ）が行