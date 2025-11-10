悪質なクレームにはどのような対応をすればいいのか。前明石市長の泉房穂さんは「私が明石市の市長になったころは一般の職員がクレーム対応をしていたが、手に負えないようなクレーマーに、精神を病む職員もいた。ただ、とある職業の職員を採用し始めてから現場の空気は一変した」という――。（第1回）※本稿は、泉房穂『公務員のすすめ世の中を変える地方自治体の仕事』（小学館新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStoc