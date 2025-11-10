みなさん、ポケモンは好きですか? そして、甘いものはお好きですか? その2つが大好きなあなたに朗報です……! 今回ご紹介するのはミスタードーナツで毎年大人気、8年目となるポケモンコラボ「タマゲた! 冬のポケモン キャンペーン」。今年はもふもふとした見た目のピカチュウ ドーナツが登場! かわいすぎて美味しすぎるミスド×ポケモン商品を大学生ライターが実食しました。ミスド×ポケモン○2025年のポケモンコラボは「タマゲた