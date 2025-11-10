ポルトガルの名門スポルティングCPに所属する日本代表MF守田英正。流通経済大学を経て、川崎フロンターレでプロになると、2021年1月からポルトガルで活躍してきた。確かな戦術眼と技術を兼ね備えた実力派MFとして地位を確立。サムライブルーでも主力へと成長したが、昨シーズンから怪我に苦しんでいる。30歳になった今シーズンも故障の影響から、まだフル出場がない。先月に続き、今月の日本代表戦にも招集されなかった。8日に行わ