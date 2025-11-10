メイプル超合金のカズレーザーが１０日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、国会答弁について、野党の質問通告が遅いなどと問題になっていることに「そもそも質問してその時点で答えるんじゃダメなんですか？」の疑問を口にした。この日は高市早苗総理の午前３時の勉強会に端を発した国会の働き方について議論。高市総理は、質問への回答ができておらず、やむなく午前３時に公邸入りしたと説明したため、野党の質問通告の遅さ