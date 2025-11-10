大相撲十一月場所＞◇初日◇9日◇福岡・福岡国際センター【映像】館内に響いた女性の“奇声”いよいよ始まった大相撲の一年を締めくくる九州場所。横綱・大の里（二所ノ関）が4年ぶりの年間4度制覇か、先場所優勝決定戦で敗れた豊昇龍（立浪）が昇進5場所目で横綱での初制覇を成し遂げるか――今場所の熱戦に期待と注目が集まる中、幕下十四枚目・福崎（藤島）と幕下十五枚目・聖富士（伊勢ヶ濱）の取組で一部観客による残念な