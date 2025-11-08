ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。◆福袋の予約は11月にチェックしたい理由今年も残すところ2ヶ月を切りました。僕は11月に入ると毎年福袋の情報を気にしています