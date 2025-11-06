ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 食い尽くし夫、家を出た妻が残した手紙に絶句「耐えられません」 家族 THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン） 食い尽くし夫、家を出た妻が残した手紙に絶句「耐えられません」 2025年11月6日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 食い尽くし系だという40歳男性は、家を出た妻が残した手紙に絶句した 「自分と娘の食べ物にまで手を出される生活には耐えられません」との文字が 「家族だから遠慮はいらない」と思っていた行動が妻のストレスだったという 記事を読む おすすめ記事 「ぼくが夕飯を」夫の提案に、妻が見せた表情が語るものとは？｜極論被害妄想夫#11【ママリ】 2025年11月6日 5時0分 「料理を作ろうと」した夫がなぜブチギレた？妻の一言でキッチンが修羅場に｜極論被害妄想夫#12【ママリ】 2025年11月7日 5時0分 夫「ぼくは理想の夫」→妻がSNSに暴露した地獄の結婚生活｜極論被害妄想夫#13【ママリ】 2025年11月8日 5時0分 「これが最後のお願い」--介護施設に入る母が息子に託した“封筒の中身” 2025年10月31日 11時15分 あまり使わない“固定電話”に「年2万2000円」支払う実家…「安心だから残してる」とのことですが、スマホがあるなら“手放すほうがお得”ですよね？ 2025年11月6日 13時30分