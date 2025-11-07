「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」７日午後１時現在で日本製鉄が「買い予想数上昇」４位となっている。 日本製鉄は全体下げ相場のなか底堅さを発揮し５日ぶりに反発。前日まで直近４営業日合計で５０円弱も水準を切り下げていたが、きょうは目先値ごろ感からの押し目買いや空売り買い戻しを誘っている。今週５日に発表された２５年４～９月期は最終損益段階で１１３３億８０００万円の赤字