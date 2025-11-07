メ～テレ（名古屋テレビ） 6日午後、名古屋市中区の白川公園で重さ約3.3kgの木の枝が落下し、近くを歩いていた小学生2人が頭を切るなどのけがをしました。 白川公園内にある名古屋市美術館によりますと、6日午後2時ごろ、敷地内に植えられているケヤキから、長さ約2.3m、重さ約3.3kgの枝が落下しました。 落ちた枝は、名古屋市瑞穂区の小学校から校外学習で公園を訪れていた小学4年の児童2人に当たったということで