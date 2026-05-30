１５、１６年のヴィクトリアＭを連覇するなどＧ１で３勝を挙げたストレイトガールが腸捻転のため、北海道平取町のＡＳＫＳＴＵＤで死んでいたことが２９日までに分かった。１７歳だった。１１年８月にデビューし、４歳夏にオープン入り。１５年ヴィクトリアＭ、スプリンターズＳとＧ１を２勝、１６年にもヴィクトリアＭを制したが、７歳牝馬によるＧ１勝利はＪＲＡ史上初の快挙だった。このレースを最後に引退、繁殖入りした。