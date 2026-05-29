元プロ野球選手の高野圭佑さんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された、元広島東洋カープの羽月隆太郎さんに対し、名指しで苦言を呈しました。【投稿】高野圭佑がゾンビたばこ暴露に反応？「俺は許さんで」高野さんは「羽月。ええ加減にしろよ。配信見たよ。今更何言っとんな。俺は許さんで。羽月、今回の件に関わる動画出すからレスポンスしろよ。待ってるからな」とポスト。羽月さんが