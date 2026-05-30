益田和彦容疑者（栃木県警提供）栃木県上三川町の強盗殺人事件を主導したとして公開手配された益田和彦容疑者（48）が、事件に使われたとみられるバールを神奈川県内のホームセンターで購入した際、現金で支払ってポイントの付与を受けていたことが30日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、益田容疑者は電車移動の際、交通系ICカードを使った。栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部はこうした履歴の照会に加え