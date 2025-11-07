声優の早見沙織（３４）が、映画「プレデター：バッドランド」（７日公開）でエル・ファニングが演じた上半身しかないアンドロイドのティアの日本版声優として出演する。「鬼滅の刃」や「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」といった多くの人気アニメにも出演し、今回は歴史あるシリーズの吹き替えに挑んだ。不動の人気を確立したこれまでの活動を振り返り、自身の原点や「声優」への思いを聞いた。透明感あるルックスと声が魅力だ。今回を