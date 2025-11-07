»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬6Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½¹ç½É¤òµÜºê¸©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´Ö¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò²»À¼ÅÁÃ£¤¹¤ëÁõÃÖ¡£ÄÌ¾ï¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÏÓ¤Ëµå¼ï¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤¿¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿È¯¿®´ï¤òÁõÃå¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¼õ¿®µ¡¤òË¹»Ò¤ÎÆâÂ¦¤Ë¶´¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£²»À¼¤Ë¤è¤êÅÁÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¤¥óÅð¤ß¤ÎËÉ