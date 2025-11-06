専業主婦の明子(33歳)は、商社勤めの夫・謙太(33歳)と3歳の息子と都内で暮らす「普通の幸せな家族」の主婦。しかし、この数か月、謙太の度重なる「残業」や「休日出勤」に違和感を抱き始めます。ある日曜の夜、肌身離さず持っているはずの謙太のスマホを手に取ってしまった明子は、知らない女性からのメッセージを発見し…。『不倫夫を泳がせて制裁した話』第1話をごらんください。 完璧な妻として家族に尽くす専業主婦