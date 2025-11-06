フルヤ金属がこの日の取引終了後、２６年６月期の連結業績予想について、売上高を５５０億円から６４０億円（前期比１１．５％増）へ、営業利益を７５億円から１００億円（同４．８％増）へ、純利益を４８億円から６０億円（同７．２％減）へ上方修正した。 データセンター需要を主因に電子部門、薄膜部門が順調に推移することが見込まれていることに加えて、サプライチェーン支援部門などで予想を上回る