中国ジャイアントパンダ保護研究センター綿陽基地が11月4日、3年間の建設期間を経て、試験運営を開始しました。この日、最初の13頭のパンダが飼育員や獣医師に付き添われて、四川省綿陽市にある同基地に入居しました。中国ジャイアントパンダ保護研究センター綿陽基地準備作業チームの黄治管理運営チーム長は、「綿陽基地に最初に移されたパンダは、すべての年齢層がそろっている。綿陽基地の環境によりよく適応させるため、異なる