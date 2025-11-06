20万円アップでも“実質お得”な理由とはトヨタの人気ミドルクラスミニバンである「ヴォクシー」が、2022年1月のデビュー以来初めての商品改良をうけました。多くのユーザーが注目している新ヴォクシーはどこが変わったのか、詳しく紹介します。デビュー3年で一部改良実施！［※画像は一部改良前モデルボディカラー：メタルストームメタリック）］【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新“3列・7人乗り”ミニバン」です