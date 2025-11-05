セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「おでん全品10％引きセール」を、11月7日から5日間限定で実施します。【画像】「おいしそう！」これが“10％割引”になるおでんです！「おでんの魅力」を味わえるセール同セールでは、同店のおでんや「セブンプレミアムおでん（カップ）」を、標準価格（税抜き）から10％割引した値段で購入することができます。対象の「エコだ値」商品は、値引き後の価格から10％引きとな