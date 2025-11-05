ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > CoCo壱番屋などで外国人迷惑行為して炎上 運営は「動画を確認」済み 迷惑行為 CoCo壱番屋 かっぱ寿司 週刊女性PRIME CoCo壱番屋などで外国人迷惑行為して炎上 運営は「動画を確認」済み 2025年11月5日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 増え続ける外国人による問題行為を、週刊女性PRIMEが取り上げた 10月末には、CoCo壱番屋で持参した生卵をトッピングする外国人が話題に 同社は取材に対し「動画は確認しております」と回答した 記事を読む おすすめ記事 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 伊沢拓司 中国のクイズ番組に呼ばれて想定外 「14歳の少年にボコボコにされて帰りました」 2025年11月4日 4時0分 「ショウヘイ、やめなさい笑」 MVP由伸に“悪ガキ”発動、大谷の行動に米笑撃「落ち着け」 2025年11月4日 10時33分 15歳高校生リンチ事件【大阪】加害少年の知人が撮影した″衝撃動画″ 2025年11月5日 8時0分 宇多田ヒカルが一部週刊誌報道に苦言 クマ被害と自身の過去発言絡めた構成に「やめてほしい」 2025年11月5日 8時57分