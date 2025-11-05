神戸物産やニトリホールディングスが堅調推移。この日、日経平均株価の下げ幅が一時２１００円を超え、フシ目の５万円を割り込んだ。株安を背景にリスク回避ムードが台頭し、外国為替市場では円買いが加速。一時１ドル＝１５２円台までドル安・円高が進行した。円高メリット株には追い風が吹く形となり、逆行高につながっている。エービーシー・マートやキャンドゥもしっかり。 （注）タ