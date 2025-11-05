積極財政への期待を背景に「高市トレード」で株式市場は活況に沸く。そこに死角はないのか。「ミスター税調」が重い口を開いた。誰が総裁になっても退くつもりだった高市（早苗）さんが自民党の新総裁になって、（財政規律派とされる）私が党の税調会長を解任されたなどと世間で言われているようですが、実はそんなことはありません。元々、私は誰が総裁になっても、税調会長からは退こうと思っていたんです。他の方にも税調会長の