マスク＆帽子で完全防備の“密会現場”11月上旬の連休最終日。東京は澄み切った快晴だったが、木枯らし一号となる強風に見舞われた。夕方3時半頃、都心の超一等地にある瀟洒なマンションの車寄せに一台の高級車が停車した。車から降りてきたのは、現在5大ドームツアーを開催中の『ミセス』ギタリスト・若井滉斗（29）である。札幌ドームツアーを終えた翌日のこの日、自宅へ戻ってきたところだった。若井が帰宅してから約5時間が経