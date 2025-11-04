この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。戸建てでも集合住宅でも、人が「暮らしている」と隣人関係で何らかのドラマやトラブルが起きることもありますよね。特に「困った時はお互い様」なできごとが起きるとそこからご近所関係が良好なものへ変わることも…。近所づきあいはできれば穏やかに心配なくあってほしいものですが、も