2026年6月開幕のサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を国内でインターネット配信する権利の取得に、携帯電話大手NTTドコモと、スポーツ専門の映像配信サービスDAZN（ダゾーン）が乗り出していることが4日、関係者への取材で分かった。地上波ではNHKなどが意欲を示しており、日本戦や決勝といった関心が高い試合はテレビでも放送される方向。今大会は出場チーム数が32から48に増え、計104試合に。国際サッカー連盟