DAZNは、11月15日21時キックオフのサッカーAFCアジア最終予選のインドネシア対日本戦を、19時30分より無料で独占ライブ配信する。DAZNへの会員登録も不要で、すぐに視聴できる。 また19日に行なわれる中国対日本戦も無料配信。こちらは同日20時配信開始、21時キックオフ。 FanZoneライブ配信の画面イメージ DAZNは登録なしでも無料でコンテンツを楽しめる機能を近日中に本格ローンチする予定で、今回