脳の中にたまった「アミロイドベータ」（中央の二つのだ円形部分）（東京大薬学部提供）検査薬メーカー「富士レビオ」が、血液でアルツハイマー病を診断する検査薬の承認を、年内にも厚生労働省に申請することが分かった。親会社の富士レビオ・ホールディングスは4日「血液検査は、体への負担が少なく、簡便に行えるというメリットがある。早期に国内の承認申請を進めたい」とのコメントを出した。早い段階での診断や治療につな