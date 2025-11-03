歩み寄ったパヘスに涙目になりながら語りかけるキケ(C)Getty Images2年連続での世界一を決めたドジャース。だが、ブルージェイズとの“最終決戦”で、ナインは「負け」を覚悟していたという。現地時間11月1日に行われたワールドシリーズ第7戦はスリリングな展開が続いた。1点ビハインドで迎えた9回表の攻撃で、1死からミゲル・ロハスの起死回生のソロ本塁打で何とか追いついていたドジャースは、その裏に2死満塁と一打サヨナラ