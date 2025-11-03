「太っている人が発症しやすい」というイメージをもたれやすい糖尿病。それゆえに「痩せたら治る」と信じている人も多くいるようです。しかし、自身も30年の1型糖尿病歴がある、eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんは「痩せても、糖尿病が治ることはない」と断言します。「肥満」「痩せ」と糖尿病の関わりについて、詳しく教えていただきました。【要注意】「えっ……！」 これが「血糖値