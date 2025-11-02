ワールドシリーズ第7戦米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利。2年連続となる世界一を達成した。今季限りで引退を表明していたレジェンド、クレイトン・カーショー投手はドラマチックにキャリアに幕。試合後は家族の歓喜を共有した。通算223勝を挙げているカーショーは今季限りでの引退を表明し、最後のプレーオフに挑んでいた。そして、W