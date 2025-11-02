若手脚本家の抜擢が目立つ秋ドラマ10月クールのドラマが続々とスタートを切るなか、夏帆（34）と竹内涼真（32）がＷ主演を務める『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）がテレビマンの間で話題になっている。「初回放送の見逃し配信の再生回数が365万回を突破。これはＴＢＳの火曜ドラマで歴代１位となる数字です。当初は吉沢亮（31）と趣里（35）のＷ主演で話が進んでいたそうですが、例の泥酔侵入騒動など色々あって実現しな