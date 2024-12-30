2024Ç¯1·î29Æü¡¢¾®³Ø´Û¤Î½÷À­¸þ¤±¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö»Ð·Ï¥×¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¡×Ï¢ºÜ¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥»¥¯¥·¡¼ÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦°²¸¶ÈÞÌ¾»Ò¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤«¤é°ä½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖµÓËÜ¡×¤Î°ÛÎã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü²½¤ËºÝ¤·¤Æ¸¶ºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ºÌäÂê¤È¤Ê¤ë»öÎã¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜ·ï¤ÎÆÃ¼ìÀ­¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤¬¤ß¤º¤«¤é»à¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ø¥»¥¯¥·¡¼ÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ù¤Ï2023Ç¯10·î22Æü¤«¤éÆüËÜ