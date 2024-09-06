森本慎太郎と熱愛報道 森川葵と交際した元カレはいずれも「大出世」かFRIDAYデジタル

森本慎太郎と熱愛報道 森川葵と交際した元カレはいずれも「大出世」か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • SixTONES森本慎太郎との熱愛が報じられた森川葵について、FRIDAYが伝えた
  • 森川は過去に、高橋一生仲野太賀との熱愛が噂されていた
  • 「元カレ」たちは、森川と交際後に「大出世」しているという
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