【恋恋 -櫻- エル】 2026年5月 発売予定 価格：9,900円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 比較的入手しやすい価格帯でありながら高品質なフィギュアを提供している「恋恋」より、2026年5月に発売予定の1/6スケールフィギュア「恋恋 -櫻- エル」。こちらは、イラストレーターのsaitom氏が描いたオリジナルキャラクターの「エル」を、「恋恋 -