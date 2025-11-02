【恋恋 -櫻- エル】 2026年5月 発売予定 価格：9,900円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

比較的入手しやすい価格帯でありながら高品質なフィギュアを提供している「恋恋」より、2026年5月に発売予定の1/6スケールフィギュア「恋恋 -櫻- エル」。こちらは、イラストレーターのsaitom氏が描いたオリジナルキャラクターの「エル」を、「恋恋 -櫻-」シリーズとしてフィギュア化した作品だ。

こちらのエルは、メイド衣装で給仕する姿を再現している。ぱっと見の印象も素晴らしいことに加えて、サイズの大きさもあり、部屋の中に飾っておいてもかなり目立つ存在となってくれそうだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約270mmだ

メイド姿がよく似合っているこちらのエル。栗色の長い髪は背中側でふんわりと広がり、毛先なども柔らかな表現となっている。頭には、メイドらしくフリルが付いた白いカチューシャや、髪をまとめるための黒いリボンを身につけている。

ちなみにこちらの写真に写っている表情は、通常顔の「お仕事モード」だが、それとは別に柔らかな表情が可愛い「にっこり笑顔」の表情パーツも付属しており、その日の気分に合わせて取り替えて飾ることができるようになっている。

利発そうな表情をしたエル

大きな瞳でこちらを見つめているかのようだ

トレーに載せた食器類も質感が良く出ている

エルが身につけているメイド服は、白と黒を基調にした一般的なカラーリングのものが採用されている。またシャツの部分はかなり繊細に作られており、大きな胸ではボタンを留めている部分に微妙なスキマが出来ているなど、凝った作りになっている。

シャツのスキマが出来ているなど、芸が細かい！

腕の辺りに黒いワッペンをつけている

きゅっと締まったウエストも美しい

フリルがついたスカートの下からは、スラリとした脚が伸びているほか、足をクロスさせるようなポーズで立っており、こちらも美しく見える理由かもしれない。足元にはシックな黒いパンプスを履いており、こちらも全体的なイメージを崩すことなく似合っている。

もう片方の手はぎゅっと握りしめている

足はクロスしたポーズになっている

足元はシンプルなスタイルだ

こちらの「エル」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているが、その前に一度自分の目で実物を見ておきたいという人は、この機会にお店に足を運んでみることをオススメする。

(C)saitom