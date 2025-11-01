PCM1792A DACカード E7専用 オリオラスジャパンは、LUXURY&PRECISION(楽彼)ブランドより、モジュール交換機構を搭載するDAP「E7 4497 PREMIUM」「E7 4497 STANDARD」対応の新モジュール「PCM1792A DACカード E7専用」を、11月1日に発売する。価格は126,500円。 Texas Instruments製のフラッグシップDAC「PCM1792A」を、左右独立構成で2基搭載したE7シリーズの交換用DACカード。最